/644407/سأكون-جزء-من-مستقبل-برشلونة-تصريحات-مؤثرة-من-ميسي-في-مؤتمر-الوداع

علق ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، على قرار رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال المؤتمر اليذ ينطلق بعد قليل، ويشهد رسالة وداع من البرغوث الأرجنتيني لجماهير الفريق الكتالوني، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال: في الايام الاخيرة الماضية فكرت كثيرا ماذا ساقول والحقيقة ليس لدي ما اقوله انه امر صعب بعد كل هذه السنوات قضيت عمري كله في برشلونة.

وتابع:” في هذا الموسم انا وعائلتي كنا مقتنعين بأننا نريد البقاء انا وعائلتي كنا نعتقد اننا سنبقى هنا في برشلونة

استكمل:” هذه المدينة وهذا النادي رائعان لكن علي قول الوداع انا ممتن للجميع على كل شيئ جميع من في النادي كان بجانبي.

واضاف:” اعطيت كل شيئ لهذا النادي وهذا القميص منذ اليوم الاول حتى يومي الاخير.

واردف:” اليوم تأتي لحظة الوداع، سنوات طويلة قضيت حياتي هنا منذ الصغر، منذ سن 13.بعد اكثر من 20 سنة ارحل انا وزوجتي وابنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يوماً ما الى هنا.

أختتم:” اتمنى ان اعود لاكون جزء من النادي في المستقبل.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

رسالة بيكية لميسي

وودع جيرارد بيكية زميله في الفريق ليونيل ميسي قائلا: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا، وبعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".