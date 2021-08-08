الشيخ محمد حسان أمام المحكمة يهاجم «داعش» وتنظيم القاعدة والإخوان ويتبرأ من الدماء

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قضية داعش إمبابة

ويدلي الشيخ محمد حسان اليوم، بشهادته في قضية داعش إمبابة، والتي أدلي بشهادته فيها من قبل الشيخ محمد حسين يعقوب، بناء على طلب الدفاع وقرار المحكمة.

الشيخ محمد حسان

وتابع الشيخ محمد حسان اثناء شهادته في قضية خلية امبابه: «أسأل العقلاء والمنصفين، هل يختار الله جل وعلا دينا ويرتضي دينا لجميع رسله وأنبياءه.

هل يستحل الدماء؟

وأكمل الشيخ محمد حسان أثناء سماع شهادة في القضية، قائلا: «هؤلاء لا يحتاجون الى دليل شرعي قرآني أو نبوي بل يحتاجون إلى حجر صحي وعلاج نفسي، أي عاقل هذا يتهم دين الرحمة، قال الله تعالى لرسوله (فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)، فلم يقل المولى اقتل أو اذبح او اقطع الرؤوس والأعناق، أنا أخاطب المسلمين هل استوعبتم معنى هذه الآية من قبل ؟ هل عشت مع هذا المعنى؟».