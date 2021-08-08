/644404/سيدات-فرنسا-يحصدن-ذهبية-كرة-اليد-فى-أولمبياد-طوكيو

توج المنتخب الفرنسي لكرة اليد بالميدالية الذهبية فى منافسات كرة اليد سيدات، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عقب فوزه على منتخب الاتحاد الروسي 30-25، اليوم الأحد فى المباراة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متفوقاً على منتخب الاتحاد الروسي، الذي حصل على الميدالية الفضية، بنتيجة 15-13، وحسم المنتخب الفرنسي المباراة لصالحه في الشوط الثاني الذي أنهاه بنتيجة 15-12.

ويدين المنتخب الفرنسي بفضل كبير فى الفوز للاعبتيه باوليتا فوبا واليسون بينو، حيث أحرزت كل منهما 7 أهداف للفريق.

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.