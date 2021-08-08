«تخدم البيئة والاقتصاد وتردع المزورين» طاقة النواب تعدد فوائد العملات البلاستيكية

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قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن فكرة التحول نحو النقود البلاستيكية خطوة في غاية الأهمية،مشيدا باتجاه البنك المركزي لإصدار أول عملة بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر.

النائب عمرو القطامي يوضح حقيقة الغاء التعامل مع الأوراق النقدية

وأشار النائب عمرو القطامي في تصريحات للمحريين البرلمانيين، أن تداول البوليمر والعملات البلاستيكية لا يعني الغاء الأوراق النقدية العادية، حيث أن التداول سيكون للعملتين جنبا إلى جنب، وسيتم سحب الفئات القديمة والمنتهي عمرها الإفتراضي من الأوراق النقدية.

النائب عمرو القطامي يسرد فوائد العملات البلاستيكية

وعن مميزات العملات البلاستيكية قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن عملات المصنوعة من البوليمر تتميز باختصاصات عديدة لا تتوفر في الاوراق النقدية وهي أن عمرها الافتراضي أطول، وبالتالي يساهم ذلك في توفير تكاليف طباعة النقود، فضلا عن صعوبة تقليدها وتزويرها وهذا يجعلها عملات قوية التأمين.

وتابع البرلماني عمرو القطامي سرد فوائد هذه العملات مشيرا إلى أن هذه العملات لا تتسبب في ضرر بالبيئة حيث أنها تعد صديقة لها، كما أنها لا تنقل الميكروبات، في ظل معاناة العالم من تداعيات انتشارفيروس كورونا.

هذا واعتزم البنك المركزي المصري على إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئة 10 و20 جنيهًا، والمصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر المقبل، وقد انتشرت صوراً للأشكال المحتملة للنقود الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر التريند في مصر.

هذا وتصنع النقود البلاستيكية من البوليمر، وهو بلاستيك رقيق ومرن، وتتميز العملات المصنوعة من البوليمر بامتلاك ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف لأن أسطحها أكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.