/644401/محمد-زين-الدين-يطالب-بفتح-ملف-الألعاب-الفردية-وبحث-آليات-تقديم-الدعم-الكامل

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تكريم رسمي وشعبي لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، الذين نجحوا في رفع اسم مصر أمام دول العالم بعد تحقيق عدد من الميداليات في مختلف الألعاب الفردية.

مجلس النواب ونتائج الأولمبياد

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية قيام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بعمل تكريم يليق بهؤلاء الأبطال، مؤكدا أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الرياضة والرياضيين.

على جانب آخر دعا زين الدين، بإعادة النظر في المكافآت التي يحصل عليها اللاعبين في الألعاب الفردية، خصوصا وأن هذه الألعاب لا تلقى الدعم الكافي كما تحصل عليه الألعاب الجماعية.

وطالب عضو مجلس النواب، كذلك لجنة الشباب والرياضة بفتح ملف الألعاب الفردية وكيفية دعمها بالقدر الذي يمكنها من الحصول على مزيد من النجاحات في المحافل الدولية، لاسيما وأن نجاح هذه الألعاب يفوق بكثير الألعاب الجماعية التي تكبد الدولة الملايين وفي النهاية معدل بطولاتها أقل بكثير من الفردية.