ميسي يودع برشلونة بالدموع بعد ٢١ عاماً «صورة»

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ودع ليون ميسي لاعب برشلونة والمنتخب اللأرجنتيني صفوف البرسا باكيا خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله الرحيل عن صفوف النادي الإسباني ، والتي شهدت تكريما خاصا من رئيس النادي والجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

منذ 2001 لم يعرف قميصا غير ذي اللونين الأحمر والأزرق، لم يدافع عن فريق إلا برشلونة، ولم يكن له بيت ومسرح استعراض يبهر به العالم سوى كامب نو.

لكن القواعد المالية للدوري الإسباني قيدت برشلونة، وجعلته مجبرا على التخلي عن أسطورته، ليونيل ميسي.

الساحر الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما، والذي اقترب كثيرا من باريس سان جيرمان، سيتحدث للعالم وتحديدا لعشاق برشلونة في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة في مؤتمر صحفي من ملعب كامب نو.

ميسي: كنت أقلب الأمور في رأسي لأعرف ما سأقوله في هذه اللحظات، لكني لا أقدر على الكلام الآن بعد هذه السنوات الطويلة. كنت مقتنعا العام الماضي أني بحاجة للرحيل، لكن بعد الموسم الماضي كنت مقتنعا أنا وأسرتي أننا سنواصل رحلتنا في برشلونة.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.

رسالة بيكية لميسي

وودع جيرارد بيكية زميله في الفريق ليونيل ميسي قائلا: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا، وبعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".