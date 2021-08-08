وكيل رياضة الشيوخ: نتائج البعثة المصرية بالأولمبياد تحتاج لـ«التكريم» و«التقييم»

/644399/وكيل-رياضة-الشيوخ-نتائج-البعثة-المصرية-بالأولمبياد-تحتاج-لـالتكريم-والتقييم

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن حالة الإلتفاف الشعبى للبعثة المصرية في الأولمبياد طوكيو 2020، تؤكد علي أن الرياضة في مصر ليست كرة القدم فقط، وأن الألعاب الفردية لها مساحة كبيرة في قلوب الشعب المصري،كما أن دورها فعال فى رفع اسم الدولة المصرية بالمحافل الدولية التى تتسابق فيها كل دول العالم.

نتائج البعثة الأولمبية أمام مجلس النواب

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن ما تحقق من البعثة الأولمبية هذا العام يعد إنجاز حقيقي في ضوء جهود الدولة المصرية نحو الاهتمام بالبعثة وتفعيل دورها والألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الرياضة كمنظومة متكاملة غير مقتصرة علي كرة القدم فقط، مؤكدًا علي أن شباب مصر كان لهم دور فعال فى الحصول علي ميداليات مختلفة منها الذهبية لفريال أشرف، مع الأداء الرجولي والمشرف لمنتخب مصر لليد وغيرها من الفرق التى كانت ممثلة.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلي أن نتائج البعثة الأولمبية تحتاج للتكريم من جانب والتقييم من جانب أخر، حتى نكون في الدورة المقبلة بخطة مختلفة وأهداف ونتائج مميزة، ومن ثم تظل الدولة المصرية وشبابها متواجدين في المحافل الدولية بشكل مستمر، مشيرا إلي أنه يصتور حالة الدعم والمساندة التى توفرها القيادة السياسية لكل من يمثل مصر بالخارج فرصة لاستعادة الأمجاد دائما.

النائب أحمد دياب والبعثة الأولمبية

وأكد النائب أحمد دياب علي أن الدولة المصرية بسلطاتها المختلفة دايمة لمنظومة الرياضة وتطويرها والنهوض بها والنهوض بكافة كوادرها وشباب مصر الذي يعمل علي تمثيل مصر بالمحافل الدولية، مشيرا إلي أن مجلس الشيوخ بشكل خاص سيواصل دعمه بكل الرؤي والأفكار والدراسات التى من شأنها أن تمثل إضافة لمنظومة الرياضة المصرية وشباب مصر الذي يعمل الجميع من أجله.

وكان عدد من نواب البرلمان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة المهندس مصطفي مدبولي، بمناسبة، فوز البطلة "فريال أشرف" بالميدالية الذهبية في نهائي الكاراتيه وزن أكثر من 61 كيلو جرام بعد ما فازت على "إرينا زارتسكا" من دولة أذربيجان بنتيجة 2/ صفروبهذا تكون "فريال" أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية ليكون إجمالي عدد الميداليات المصرية في أولمبياد طوكيو 6 ميداليات.. 4 برونز، واحدة فضة، وواحدة ذهب.