«تواريخ وكواليس» .. محاكمة 12 متهما بـ«خلية داعش إمبابة» الثانية

/644396/تواريخ-وكواليس--محاكمة-12-متهما-بـخلية-داعش-إمبابة-الثانية

تستحوذ قضية «خلية إمبابة الثانية» على اهتمام الرأى العام، باعتبارها أحد أهم الأحداث الإرهابية التي نفذتها العناصر الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء وعرضت سلامة وأمن الشعب المصري إلى الخطر.

ويرصد موقع «دوت الخليج»، في التقرير التالي محطات القضية منذ البداية، عندما قررت النيابة بإحالة المتهمين والتهم المنسوبة إليهم وتغيب كل من« محمد حسين يعقوب ومحمد حسان» عن الحضور مرتين على التوالي وإدلاء محمد حسين يعقوب بعد ذلك بشهادته وانتهاء بحضور محمد حسان جلسة اليوم الأحد 8 سبتمبر 2021، للاستماع لشهادته أمام محكمة الجنايات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية التهم المنسوبة إلى المتهمين

وقد أسندت النيابة العامة التهم الوجه للمتهمين تولي قيادة العناصر الإرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة الشعب المصري، ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

كمين رمسيس

- تفجير كمين رمسيس أكدت النيابة العامة أن المتهمين شاركوا في أحداث تفجير «كمين رمسيس الأمني» واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على «البنك الأهلي المصري» في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالجيزة.

- وكشفت النيابة العامة أيضًا تهم مؤسس الخلية أبو عبيدة المصري، أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش»، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

الإنضام إلى العناصر الإرهابية

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم الانضمام لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

أقوال المتهمين

- أقوال المتهم الأول «أبو عبيدة المصري»، هو زعيم خلية داعش إمبابة الذي تواصل عبر الإنترنت« فيسبوك»، مع أحد القيادات الإرهابية في ليبيا في مطلع سنة 2015 وتسلل إليها من خلال الصحراء بمحافظة مطروح وصولاً لمدينة مساعد الليبية ثم منها لمدينة درنة التي يتواجد بها مقر داعش.

-وأشار أبو عبيده المصري، في التحقيقات، إلى إنه في شهر مارس 2017 قام بتأسيس خلية ضم لها المتهمين بالقضية تحت قيادته، وكان يتواصل معهم باستخدام برنامج مؤمن على الهواتف المحمولة وقد وضعوا مخططا لتوفير الأسلحة والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المفرقعات قبل رصد الأهداف لاستهدافها.

- وكان المتهمان الثاني والثالث مكلفين بشراء مستلزمات تصنيع المفرقعات ورصد مواقع تمركز الخدمات الأمنية المستهدفة.

- كما أكد المتهم الأول في اعترفاتة أمام النيابة، بملكيته المضبوطات التي عثر عليها في منزله وقت القبض علية ومن هاتف محمول وحاسب الآلي يحتوي بيانات لكيفية تصنيع المفرقعات، وأن المواد المضبوطة بحوزته تستخدم في تصنيعها.

أمر الإحالة

وكان أمر الإحالة يوم 13 أبريل 2021 نظرت المحكمة أولى الجلسات، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتوقيع نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بحقهم.

سماع أقول الشهود فى 10 مايو 2021 استمعت المحكمة لأقوال 3 من ضباط الأمن الوطنى والذين ضبطوا المتهمين المحبوسين، وأكد الشهود أن مجرى التحريات فى القضية الشهيد المقدم محمد الحوفى.

القبض على الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب

وفي 12 يونيو 2021 أمرت النيابة بضبط وإحضار «محمد حسين يعقوب ومحمد حسان»، كما تخلف الشيخ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان عن الحضور بعد استدعائهم من قبل المحكمة تنفيذا لطلب الدفاع، لتأمر المحكمة بضبطهما وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهما، وأمرت المحكمة في انتداب الطب الشرعي للكشف على الشيخ «محمد حسان» في مكان إقامته، كما قررت المحكمة تغريم الشيخ «محمد حسان»، 1000جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانه للحضور.

الشيخ حسين يعقوب

وفى 15 يونيو 2021 استعمت المحكمة لشهادة محمد حسين يعقوب، ووجه المستشار الشربينى العديد من الأسئلة للشاهد ومن أبرز أسئلة المحكمة:

وعن سؤال المحكمة للشاهد عن جماعة الإخوان رد قائلا: «حسن البنا أسس الجماعة للوصول للحكم لإعادة الخلافة، ولا يجوز اتباع شخص إلا النبى ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبى».

عن سؤال المحكمة للشاهد الشيخ محمد حسين يعقوب عن رأيه فى إيدلوجية «سيد قطب» عن الشريعة الإسلامية.

رد الشاهد : «سيد قطب له قصة، حيث سافر أمريكا وأراد الالتزام بالدين، فسيد قطب كان يقول هذه الآية رشيقة، فتلقفه الإخوان وحياته كانت أغلبها فى السجون، وسيد قطب لم يتفقه فى علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ».

وعن سؤال المحكمة لشاهد محمد حسين يعقوب عن معنى جهاد الكلمة، قائل: "معنى جهاد الكلمة فى رأيى أن نكثر من وجود الصالحين لكى لا تهلك الأمة، وانتمى إلى مذهب الحنبلى، لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة فى العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولى أمر.

أسئلة المحكمة لمحمد حسين يعقوب

1- عن سؤال المحكمة عن ما هو الفكر السلفى؟

رد الشيخ محمد حسين يعقوب : يوجه لدعاة الفكر السلفى.

2- وردا على سؤال المحكمة حول ما يسمى بالفكر السلفى التكفيرى؟

قال يعقوب «لا أعلم».

3- فيما وجهت المحكمة سؤالا آخر للشاهد عن تفسير عبارة الفكر السلفى التكفيرى؟

وكان الرد: «لا أدري».

4-بينما قالت المحكمة للشاهد: أحد المتهمين قال إنه انتقل إلى الفكر الجهادى في المرحلة الرابعة، ثم المرحلة الخامسة الفكر الجهادى، ما هو الفكر الجهادى؟

ورد يعقوب «لا أعلم».

5-وعن سؤال المحكمة عن وجود اختلاف بين المذاهب؟

وهنا رد: «لا أعرف».

6- فيما قال رئيس المحكمة للشاهد: "أحد المتهمين قال إنه ذهب لمرحلة رابعة الفكر الجهادى ما تفسيرك للفكر الجهادى؟

ورد: «لا أعلم».

7-وبخصوص السؤال ظهور جماعات كثيرة مثل القاعدة والنصرة وبيت المقدس؟

رد يعقوب :«لا أدرى ولا أعلم من هم وسمعت عنهم».

8- وعن السؤال حول ما هي جماعة داعش؟.

رد قائلا « لا أعلم ».