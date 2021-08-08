ميسي يودع برشلونة باكيا: كنت مقتنعا أنني سأواصل مع البرسا

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: كنت مقتنعاً أنني سأواصل في برشلونة، وهذا ما كنت أريده مع عائلتي.
وظهر ميسي باكياً خلال مؤتمره الصحفي الوداعي، اليوم الأحد.
وكان النادي الكاتالوني أعلن، الخميس، رحيل نجمه الأسطوري ميسي عن الفريق وذلك «بسبب المعيقات الاقتصادية والمرتبطة في الأساس بسقف الرواتب الخاص برابطة الدوري الإسباني».
ويودع «ميسي» جماهير برشلونة، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة، وتجمع وسائل الإعلام الفرنسية على أن وجهة «البرغوث» المقبلة ستكون نادي باريس سان جيرمان.
ووصفت الصحف العالمية، المؤتمر الصحفي الذي يعقده ميسي بـ«الأهم للاعب في تاريخ كرة القدم تقريبا».
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