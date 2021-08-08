البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة العام الهجري

قال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٣ هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢١.

وأكد البنك المركزي المصرى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢١