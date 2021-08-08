صدر صباح اليوم الأحد .. عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم...

تضمنت النشرة "استطلاع للرأي" أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال يوليو 2021 حول تأثير أزمة فيروس كورونا على وضع الشركات العاملة في مصر، جاءت نتائجه بأن 68.4% من الشركات بالعينة ذكرت أن انخفاض الطلبيات والمبيعات وركود حركة البيع والشراء كانا في مقدمة الأثار السلبية لأزمة فيروس كورونا عليهم، كذلك تعطيل العمل بسبب خفض عدد العمال أو تغيبهم أو تقليل ساعات العمل (35.3%)، وارتفاع أسعار عناصر الإنتاج (كهرباء / غاز/ مياه / المواد الخام / الشحن) (16.2%).

واحتوت النشرة على "انفوجرافيك" بعنوان "العلمين الجديدة.. نموذج جديد للمدن الساحلية وإحدى أبرز مدن الجيل الرابع"، حيث تقع بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح وتبدأ حدودها من طريق وادي النظرون حتى الضبعة على مساحة 49 ألف فدان، ومستهدف أن يقطنها 3 ملايين نسمة.

واشتملت النشرة أيضا على " فيديوجرافيك " تطرق إلى المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" المُقامة على مساحة 135 فداناً بمدينة السادات بالمنوفية وسُتسهم بشكل أساسي في توفير وجبات مدرسية بقين غذائية وجودة عالية من السلع الاستراتيجية.

وألقى قسم "مصر في معلومة" الضوء على نظرة العالم للقطاع السياحي في مصر، حيث اختارت مجلة Time الأمريكية مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم لعام ٢٠٢١ وتدعو العالم لزيارتها، كما اختار موقع CNN Travel مصر من أفضل الوجهات السياحية للسفر أثناء أزمة فيروس كورونا، و نشرت صحيفة Comunicati Stampa الإيطالية تقريرًا صحفيًا بعنوان "شرم الشيخ أفضل وجهات السفر خلال ٢٠٢١".

وتناول قسم "مؤشرات" حصول مصر على المركز 57 من بين 159 دولة في مؤشر أفضل دول العالم لتربية الأطفال الصادر عن مجلة "CEOWORLD" بالشراكة مع معهد سياسات الأعمال عام 2021، كما حصلت على المركز الرابع عربيًّا.

وفي الشأن الداخلي، ركزت النشرة على الخبر الأبرز محلياً وهو إتاحة إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمكتبة الكونجرس الأمريكي، حيث ثمنَّ السيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود المركز في الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر لجميع الباحثين بالمركز، وكذا الكتاب والمفكرين والخبراء المتعاونين مع المركز من الخارج، مشيرًا إلى أن المركز أصبح له مكانة واضحة، بما يصدره من دوريات ومتابعات على مدار الآونة الأخيرة، وكذا ما يدعم به متخذ القرار من أفكار ورؤى وأبحاث، تعزز دوره، وتفتح آفاقًا جديدة للمسئولين.

كما سلط قسم "قالوا في التوك شو" الضوء على فرحة المصريين بفوز لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية لمنافسات الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، وبنجاح أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث في حصد الميدالية الفضية الأولى لمصر، ليصل إجمالي عدد الميداليات التي حصدها المصريون في أولمبياد طوكيو إلى 6 ميداليات.

وتناول قسم "زاوية تحليلية" تحليل بعنوان " 365 يوم تغذية مدرسية" للحديث حول توجه الدولة نحو توفير وجبات تغذية صحية لطلاب المدارس بشكل آمن، كما اشتملت النشرة أيضا على مقالاً للرأي بتوقيع الدكتور/ ياسر القاضي، أمين عام اتحاد الغرف المصرية السابق ، حمل عنوان " وماذا بعد الاستثمار في البنية التحتية؟..استراتيجية تخطيط الاستثمار في البنية التحتية".

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

مصر تفوز بذهبية فى الكارتيه وفضية فى الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقى.

وزيرة البيئة: جاري إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

تحليل دولي: متغير "دلتا" يعرقل التعافي الاقتصادي فى آسيا.

استطلاع اليوم: 68.4% من الشركات ذكرت أن انخفاض الطلبيات والمبيعات وركود حركة البيع والشراء كانا في مقدمة الأثار السلبية لأزمة فيروس كورونا.

إنفوجرافيك اليوم: "العلمين الجديدة" نموذج جديد للمدن الساحلية.

فيديوجرافيك اليوم: المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز".

مصر في معلومة: السياحة في مصر في عيون العالم.

زاوية تحليلية: 365 يوم تغذية مدرسية.

تحليل موقف مصر في مؤشر أفضل دول العالم لتربية الأطفال 2021

مقال اليوم: د. ياسر القاضي يكتب: وماذا بعد الاستثمار في البنية التحتية؟ استراتيجية تخطيط الاستثمار في البنية التحتية.