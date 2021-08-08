وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني بالمنامة العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد ؛ في المنامة مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية .

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "إن شكري التقى وزير خارجية مملكة البحرين ، ودار بينهما حديث أُخوي ومستفيض حول سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية المُتلاحقة".

كان الوزير شكري قد غادر القاهرة مساء أمس متوجها إلى المنامة في زيارة رسمية ينقل خلالها رسالةً خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.