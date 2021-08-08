القوى العاملة : تعيين 13 شاباً .. والتفتيش على 229 منشأة بالوادي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 13 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 160 من راغبى العمل، وتوفير 15 فرص عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية ، تم تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة شكوى للقضاء ، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألف جنيه لـ 25 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 229 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة ، وإعادة التفتيش على 57 منشأة ، أسفر عن تحرير 10 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 7 قياسات ميدانية ، وبحث شكوى .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.