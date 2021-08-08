وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة شكوى للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.
ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألف جنيه لـ 25 عاملاً من المسجلين بالإدارة.
وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش على 229 منشأة، ما أسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية، أوضح أنه تم التفتيش على 45 منشأة، كما تم إعادة التفتيش على 57 منشأة، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى تم تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرى الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تمت متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 13 شابا والتفتيش على 229 منشأة بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.