القوى العاملة: تعيين 13 شابا والتفتيش على 229 منشأة بالوادى الجديد 

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 13 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 160 من راغبى العمل، وتوفير 15 فرصة عمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة شكوى للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألف جنيه لـ 25 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش على 229 منشأة، ما أسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، أوضح أنه تم التفتيش على 45 منشأة، كما تم إعادة التفتيش على 57 منشأة، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى تم تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرى الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تمت متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.