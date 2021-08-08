الحكومة: لا صحة لتخفيض مخصصات الصحة والتعليم فى موازنة 2021/2022

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تخفيض مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2021/2022، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2021/2022، مُشددةً على أنه تم زيادة المخصصات المالية لقطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021. وفى سياق متصل، تبلغ إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقاً لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030".

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