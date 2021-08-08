محافظ كفر الشيخ: رفع 2.531 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - إن جملة المخلفات التى تم رفعها بلغت 2.531 طنا بـ 14 مركزا ومدينة، توزعت كالتالى: (كفر الشيخ 400 طن، وببرج البرلس 35 طنا، وبسيدى سالم 135 طنا، وبسيدى غازى 30 طنا، وببلطيم 100 طن، وبالرياض 75 طنا، وبالحامول 150 طنا، وبمصيف بلطيم 40 طنا، وبقلين 115 طنا، وببيلا 160 طنا، وبدسوق 420 طنا، وبفوه 220 طنا، وبمطوبس 180 طنا، وبمسير 21 طنا "، والتدخل السريع 450 طنا، بإجمالى 2.531 طنا مخلفات)، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
ووجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
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