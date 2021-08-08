عاجل.. غلق شواطئ الكورنيش الأبيض الجديد فى مطروح

وأضاف جاب الله- فى بيان، اليوم- أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خالد شعيب، بغلق الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع أمواج البحر؛ حفاظا على أرواح الجميع من أهالى مطروح والمصطافين، مشيرا إلى دعم المحافظة لإدارة الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح، بمحددات وأطواق للنجاه، وكافة وسائل التحذير بعدم السباحة فى الأماكن المفتوحة؛ حفاظا على سلامة رواد الشواطئ.
ووجه رئيس المدينة مديرى الشواطئ بسرعة وضع وتركيب المحددات على كافة الشواطئ التى لم يتواجد بها محددات وأطواق للنجاه، بالتنسيق مع شباب مطروح الذين يعملون بالشواطئ، مناشدا رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والإجراءات التى تم اتخاذها بعدم السباحة فى الشواطئ المفتوحة بعد غلقها، وذلك لسلامة الجميع من تعرضهم للخطر.
وكان محافظ مطروح قد أكد، فى وقت سابق، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على سلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط ومنع أى تجاوزات مع التأكيد على مسئولية ومشاركة الجميع فى الحفاظ على نجاح موسم الصيف السياحى، مع أهميته الاقتصادية لأبناء مطروح، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة لعمل الشباب بالشواطئ وحُسن التعامل مع المصطافين، والالتزام بالتسعيرة المحددة، والتشديد على تواجد المنقذيين وتوزيعهم مع الوقوف على حالة الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج يوميًا مع الاعلان عنها.
كما شدد على منع دخول الشاطئ فى حالة الخطر ورفع الرايات اللازمة، والإعداد لإنشاء وحدة إنقاذ كاملة وتوفير كافة الأدوات والمستلزمات واختيار عناصر الإنقاذ المحترفة والعاملة بالشواطئ ذات الخبرة، كذلك التنسيق مع حماية الشواطئ؛ لدراسة أسباب ارتفاع الأمواج بشاطئ المروة هذا العام، ومدى إمكانية إقامة ألسنة حماية.
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