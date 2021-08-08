صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل محافظ الوادى الجديد لبحث سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - وقال قنصوه، إن جامعة الإسكندرية فى إطار دورها فى خدمة المجتمع ستطلق عدد من القوافل الطبية إلى محافظة الوادى الجديد اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، وستضم عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فى التخصصات المختلفة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة.

ورحب رئيس الجامعة باستقبال الحالات المرضية التى تحتاج إلى رعاية خاصة للعلاج بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وأكد قنصوة، استعداد الجامعة الكامل للمشاركة فى خدمة وتنمية المجتمع الزراعى بمحافظة الوادى الجديد من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالى بتخصيص مساحة 1.000 فدان لكل جامعة لتكون بغرض الأبحاث العلمية وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار، إلى إمكانية الاستفادة من كوادر الجامعة فى تقديم دراسات الجدوى للمشاركة فى برامج التنمية الشاملة لتطوير هذه المنطقة، واستصلاح هذه المساحة باستخدام الجديد فى البحث العلمى لتنضم هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية الحالية، واستخدامها أيضا فى الصناعات التى تقوم على الإنتاج الزراعى، والسياحة البيئية.

من جانبه أكد محمد الزملوط استعداد المحافظة لتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظراً للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وسد العجز فى بعض التخصصات الطبية.

ورحب، بمناقشة مقترحات المتخصصين بالجامعة لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الإستراتيجية، واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية باستخدام تطبيقات الهندسة الوراثية، إضافة إلى آليات البحث عن مصادر المياه اللازمة للزراعة وطرق الرى الحديثة، واستخدام تطبيقات الاستشعار من بعد فى تحديد نوع التربة وأماكن تواجد المياه الجوفية.