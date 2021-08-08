اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية غدا الإثنين.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الهجرة النبوية كانت فى شهر ربيع الأول، وأن سبب الاحتفال بها فى شهر المحرم، هو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة فى شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجرى لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

واستندت دار الإفتاء إلى قول الحافظ ابن حجر فى "فتح البارى" (7/ 268، ط. دار المعرفة): وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ - أى التأريخ بالهجرة- مِنْ ربيع الأول إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِى الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِى أَثْنَاءِ ذِى الْحِجَّةِ وَهِى مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً، وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ".