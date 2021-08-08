/644380/اليوم--نظر-طعن-فتاة-التيك-توك-ريناد-عماد-على-قرار-حبسها-3-سنوات-وتغريمها-100-ألف-جنيه

تعقد محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2021، جلسة لنظر المستأنف الذي قدمته فتاة التيك توك «ريناد عماد»، على الحكم الصادر بحقها من المحكمة الاقتصادية، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس فتاة التيك توك «ريناد عماد» 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنية

أسلوب خادش للحياة

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، بمحكمها، بعدما أدانت فتاة تيك توك «ريناد عماد»، بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، ونشر محتويات تتنافى مع الآداب العامة له، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

وذلك في الدعوى التي تحمل رقم 579 لسنة 2021 التي أقامها ضدها المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع.

القبض على فتاة التيك توك

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، أثناء حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل فنان شهير، وواجهة مباحث الآداب، وواجهها " ريناد عماد" بعدد من الفيديوهات والصور الخاصة بها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

وقامت النيابة العامة بدورها في التحقيق مع المتهمة، والتي أقرت أن العائد لها من الفيديوهات والصور عبارة عن ملابس وإكسسوارات مجانية.

سلع ومنتجات على «فيسبوك»

حيث كانت تقدم فتاة التيك توك« ريناد عماد»، إعلان لسلع ومنتجات خاصة لشركات تجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كماأحالتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

حيث عقدت المحكمة الاقتصادية، 5 جلسات محاكمة ل ريناد عماد، تغيبت عنها المتهمة وحضر دفاعها، حتى قضت المحكمة بالحكم المتقدم، وطعنت فتاة تيك توك عليه أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة.