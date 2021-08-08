بعد قليل| الشيخ محمد حسان أمام المحكمة في قضية خلية داعش إمبابة

/644379/بعد-قليل-الشيخ-محمد-حسان-أمام-المحكمة-في-قضية-خلية-داعش-امبابة

تستمع بعد قليل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الداعية الشيخ محمد حسان، بناء على طلب دفاع المُتهمين في القضية رقم 271 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة طوارئ، المُقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والتي يطلق عليها بـ "خلية داعش إمبابة"، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2021.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية «خلية داعش إمبابة».

كانت طلبت هيئة الدفاع في وقت سابق، استدعاء كلا من الشيخ «محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان»، لسماع شهادتهم ومعرفة الفكر والمنهج الذي يدعوا إليه، وذلك بعدما أقر بعض المتهمين عن اتباعهم وامتثالهم لما يقدماه من نصائح للتفقه في الدين.

وكان الشيخ حسين يعقوب ومحمد حسان، قد تغيبا عن جلسة 10 مايو الماضي 2021، حيث برر ابن الشيخ «يعقوب» غياب والده بسبب تعرضه لحالة مرضية شديدة، إلا أن رغم مرضه فقد حضر وأدلى بشهادته في القضية.

تغيبه عن جلسة الشهادة

وكانت المحكمة أمرت بتوقيع الكشف الطبي عن الشيخ «محمد حسان» من قبل الطب الشرعي، بعد تغيبه عن جلسة الشهادة بداعي المرض.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت حكمها، بمعاقبة المتهمين في القضية، البالغ عددهم 12 متهمًا، بالمؤبد لمتهم الأول، والسجن المشدد 5 سنوات لـ10 آخرين، كما أودعت متهم بدار رعاية لمدة 5 سنوات.