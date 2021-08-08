شريف العريان:كان لدينا 3 أهداف في الأولمبياد وتحقق ذلك بـ 6 ميداليات

/644378/شريف-العريانكان-لدينا-3-أهداف-في-الأولمبياد-وتحقق-ذلك-بـ-6-ميداليات

يرى شريف العريان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن البعثة المصرية في طوكيو، حققت كل الأهداف التي خططت لها اللجنة الأولمبية بعد دورة ريودي جانيرو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال العريان في تصريحات عبر برنامج "طوكيو 2020": كان لدينا 3 أهداف واضحة في الأولمبياد، الأول هو تأهل أكبر عدد من اللاعبين وهذا حدث، ثم التأهل بأكبر عدد من الألعاب وحدث بتأهل 23 لعبة من أصل 29، وأخيراً كان تحقيق أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مصر، وتحقق ذلك بـ 6 ميداليات.

وأختتم: الجميع قدم أداء جيد سواء من حصدوا ميداليات أو من لم يحصدوا، كل اللاعبين أدوا ما عليهم، في كأس العالم للشباب حصدنا 3 ميداليات في الخماسي الحديث والكاراتيه، ومنذ ذلك الوقت كنا نعد أحمد الجندي لحصد ميدالية في طوكيو.

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد، فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، وذلك بعد الخساراة أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

نتيجة المباراة

انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 33/31 ، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، والتتويج بالميدالية البرونزية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.