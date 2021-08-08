/644383/بعد-انتهاء-المنافسات-رسميا-إنجازات-بالجمله-للبعثة-المصرية-في-أولمبياد-طوكيو-2020-ونجاح-تاريخي-على-المستوى-العربي-والإفريقي-وأول-ذهبية-في-تاريخ-منافسات-السيدات

انتهت المشاركة التاريخية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت قي العاصمة اليابانية طوكيو، بعد نهاية منافسات ابتسام زايد في سباق الدراجات، ونجحت بعثة الفراعنة في تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات التي حققها الفراعنة خلال أولمبياد طوكيو 2020:

رقم قياسي جديد

حصدت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد 6 ميداليات متنوعة كأكثر عدد ميداليات في دورة أولمبية واحدة، إذ أن الرقم القياسي 5 ميداليات، كان أكبر رقم وصلت إلية البعثة المصرية في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية، وتحقق في ثلاث مرات من قبل، وكانوا في أولمبياد برلين 36 ولندن 48 وأثينا 2004.

أول ذهبية في تاريخ منافسات السيدات

نجحت فريال أشرف، في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، لتكون بذلك أول سيدة مصرية تتوج بالذهبية في فعاليات دورات الألعاب الأولمبية.

استعادة مصر صداراة العرب في التتويج بالميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، برصيد 8 ذهبيات.

تحقيق أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية في دورات الألعاب الأولمبية.

نجاح تاريخي على المستوى العربي والإفريقي

أصبح منتخب اليد أول منتخب عربي وإفريقي ينهي دور المجموعات بـ 8 نقاط.

بالإضافة إلى كونه أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في الأولمبياد.

حلت مصر في المركز الثاني عربيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف قطر.

الوصول إلى المركز الثالث إفريقيا في طوكيو ٢٠٢٠ خلف كينيا وجنوب إفريقيا.

أصبحت مصر، أول دولة عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتية.

أصبحت الكاراتية هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.