/644387/أول-أيام-الانخفاض-تعرف-على-تفاصيل-حالة-الطقس-اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

تفاصيل حالة الطقس اليوم وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. ونستعرض درجات الحرارة المتوقعة على البلاد اليوم الأحد في السطور التالية القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة. الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

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