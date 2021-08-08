/644385/سكك حديد-مصر-تعلن-عن-وظائف-جديدة-للفنيين-في-التخصصات-المختلفة-تفاصيل

دوت الخليج يرصد تفاصيل اعلان سكك حديد مصر في التقرير التالي:

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية ( 1500 فني تخصصات مختلفة ) للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة وهي :- 1- وظيفة فنى اشارات رابع ( ذكور فقط) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – الهندسة الميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية - إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية – الإليكترونيات والكمبيوتر- تركيبات ومعدات كهربية – صيانة المحولات الكهربية – كهرباء قوي –– الأجهزة الدقيقة والتحكم–آلات ومعدات كهربية –صناعات كهربية ).

2- وظيفة فنى كهربائي رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أودبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردانتخصص (آلات ومعدات كهربية –كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر – تبريد وتكييف – إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية –الأجهزة الدقيقة والتحكم - صناعات كهربائية).

3- وظيفة فني ميكانيكي رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (الهندسة الميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية –هيدروليكي–الأجهزة الدقيقة والتحكم –جرارات وآلات زراعية – ديزل ومعدات ثقيلة –مركبات).

4- وظيفة فني براد رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية – الحديد المشغول واللحام – التشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن –ميكانيكا).

5- وظيفة فني مناورة رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية – صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – تشغيل على الماكينات – كهرباء قوى – الهندسة الميكانيكية – الإلكترونيات والكمبيوتر).

- وظيفة فني مزلقان رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص(تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية – الإلكترونيات والكمبيوتر) .

7- وظيفة فني صيانة و تجديدات سكة رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشيد وبناء – صيانة واصلاح المباني والتشطيبات – صيانة واصلاح الخرسانة - تشكيل ولحام المعادن).

8- وظيفة فنى حركة وبلوك رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية –كهرباء قوى – الإلكترونيات والكمبيوتر- إصلاح وصيانة معدات كهربائية - الهندسة الميكانيكية – ميكانيكا).

9- وظيفة فنى لحام السكك الحديدية ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان تخصص (تركيبات ميكانيكية - صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية – كهرباء قوى – إصلاح وصيانة معدات كهربائية- تشغيل على الماكينات – تشكيل ولحام المعادن – الحديد المشغول واللحام ). 10- وظيفة مشرف قطار رابع ( ذكور فقط ) :-

دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.

11- وظيفة صراف تذاكر رابع ( ذكور وإناث) :-

دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.

يتم التقدم للمسابقة بطلب شخصي خلال المدة9/ 8/2021 حتى 8/9/2021لمدة ثلاثون يوما (ماعدا أيام الجمع ) بموجب طلب مرفقا به صور المستندات الآتية:- 1 - المؤهل الدراسي. 2- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة 3- بطاقة الرقم القومي سارية 4- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت. 5 - عدد (4) صور شخصية 4× 6 6- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد. 7- أصل الحوالة البريدية . 8- ملف ورق حجم كبير. 9- رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على الواتس الزامى

وفقا للشروط الآتية : –

1- أن يكون من المقيمين أقامه دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان 2- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت. 3- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى بداية الاعلان 4 -ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 65 % لكل الوظائف . 5-أن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وان يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام مع احدى المؤسسات المتخصصة . 6 -يتم توريد مبلغ ( 250جنيها )مائتان وخمسون جنيه بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم تلقى الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم 7- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة وعند مطابقة ومعاينة أصل المستندات. 8- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها بالهيئة. 9- في مرحلة قبل التعيين للهيئة الحق في تعديل وظيفة المتقدم في حالة عدم استكمال العدد لبعض الوظائف حسب التوزيع الجغرافي بشرط اجتياز نفس الاختبارات ونفس المؤهل والتخصص والمحافظة وحسب الدرجات الأعلى وبعد استيفاء العدد المطلوب للوظيفة المتقدم عليها 10- في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إنهاء إجراءات تعيينه , ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل اولم يلتزم بالعمل بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك .

على ان تقدم الطلبات وفقا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي:

- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة ). - المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – والمقيمين في محافظات ( الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ) . باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا . - المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - و المقيمين في محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح ). باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية. - المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق -والمقيمين في محافظات (الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء) . باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق . - المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى و المقيمينفي محافظات(أسيوط – سوهاج – المنيا – بني سويف – الفيوم – قنا – الوادي الجديد) باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط. - المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية و المقيمين في محافظات(أسوان – الأقصر– البحر الأحمر) باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان. الاختبارات : المكان : ستتم بداية الاختبارات "مرحلة أولي"بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات 13 شارع صلاح سالم – مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات ارقام الجلوس والمواعيد : يتم من خلال الأتي : - مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة-15-25/9 /2021 - الإعلان على الجرائد الرسمية خلال نفس الفترة إرسال رسالة عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم