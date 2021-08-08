/644382/فنان-مشهور-يحذر-اللي-حصل-في-جنازة-سمير-غانم-ما-يحصلش-في-جنازة-دلال

بعث الفنان الشاب عمرو وهبة رسالة عاجلة، قبل جنازة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي من المقرر تشييعها ظهر اليوم من مسجد المشير فى التجمع الخامس.

وفاة دلال عبد العزيز جاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "أتمنى اللى حصل فى جنازة أستاذ سمير غانم من تصوير وتدافع وحصريات ميحصلش النهاردة فى جنازة أستاذة دلال.. بناتهم وأسرتهم تعبانين ومرهقين ومقهورين وكل الناس عارفة فا مش لازم كمان صورهم وهم فى الحالة دى تغرق الانترنت بعد صلاة الجنازة بخمس دقايق. محدش هيستفيد حاجه لما يصورهم وهما كده ومحدش هيستفاد حاجه لما يتفرج على صور حد زعلان.. ساعدوهم يعدو الوقت الصعب ده عشان الصور دى هتعيش وهتفضل تفكرهم باليوم ده كل ماينسو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنان مشهور يحذر: «اللي حصل في جنازة سمير غانم ما يحصلش في جنازة دلال» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.