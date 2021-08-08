لقاء الرئيس السيسى بوزير الدفاع العراقى أبرز اهتمامات الصحف المصرية

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت "الأهرام" تحت عنوان "تعزيز التعاون المصرى ــ العراقى فى جميع المجالات".. "السيسى يتسلم رسالة من «الكاظمى» ويؤكد دعم العراق" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق فى كل المجالات، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق، وتعزيز دوره القومى العربى، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

جاءت تصريحات الرئيس السيسى خلال استقباله، أمس الفريق جمعة عناد سعدون وزير دفاع العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع العراقى نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسى من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تضمنت تأكيد تقدير العراق الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس فى المجال التنموى، ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، ذلك الدور الذى يمثل عمقا إستراتيجيا للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وطلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمى.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائى العسكرى بين البلدين الشقيقين، بما فى ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

فيما ذكرت "الجمهورية" تحت عنوان "المالية: إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إلى مجلس الدولة" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتها.

وأشار الوزير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزير أن مشروع اللائحة يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، وأضاف أن مشروع اللائحة نص على التوسع فى استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30% من التقدير المبدئى للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركى.

وأوضح أنه تم وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، وأشار إلى أنه تم وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، مسارات الإفراج، نظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التى من بينها زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن مشروع اللائحة يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

بينما أوضحت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "نتيجة الثانوية العامة من 15 إلى 18 أغسطس.. شوقى للطلاب: لن يتم تطبيق «التحسين» هذا العام أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى أكد أن الوزارة تعمل على تصحيح امتحانات الثانوية العامة ليل نهار وعلى مدار الساعة وإعلان النتيجة سيتم فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، ولن تعلن الوزارة أى مؤشرات للنتائج قبل ذلك التاريخ .

وأوضح الوزير أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابـع الابتدائى هى نسخ مسربة قبل التعديلات وليست النسخ النهائية، وسوف تحقق الوزارة فى هذا التسريب، أما الكتب النهائية فلم تعتمد وما زالت فى مرحلة المراجعة والتعديل.

وأضاف أن ما يحدث هو تزوير وسرقة للملكية الفكرية وتضليل أولياء الأمور، والصور المتداولة لكتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية ممن يسعون للحصول على أموال أولياء الأمور ولم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قدمية مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة، وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذى تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال فى مرحلة المراجعة.

ووجه شوقى نصيحة إلى أولياء أمور الطالب من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائى، قائلا إن التهافت على "مافيا الكتب الخارجية" و"مافيا الدروس الخصوصية" يخلق جوا أقرب إلى الجو الإجرامى بحثا عن أموالكم، ولستم بحاجة إلى الدروس الخصوصية ولستم بحاجة إلى أى كتب إضافية خارجية وننصحكم ألا تضيعوا أموالكم على أيهما.

من ناحية أخـرى، أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعـلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن السماح لطالب شهادة الثانوية العامة للعام الحالى، بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة فى تحسين مجموعهم، مؤكدا أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين على طـلاب شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسى الجارى، وعلى جانب آخـر أعلنت وحـدة مدارس النيل التابعة لوزارة التربية والتعليم أسماء المقبولين للالتحاق بالمراحل فى KG1 للعام الـدراسـى 2021 -2022 ،إلكترونيا على موقع الوزارة وتم مخاطبة أولياء الأمور لاستكمال إجراءات القبول .

أما صحيفة "المصرى اليوم" فذكرت تحت عنوان "تطوير 6 مناطق صناعية فى الصعيد بـ 500 مليون دولار .. نيفين: نستهدف توفير الخدمات الأساسية وتوصيل المرافق" أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت إنه يجرى حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذى يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظتى قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، واستهلت الوزيرة جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين "قفط وهو" بمحافظة قنا للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات، وأوضحت أن زيارة المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبى احتياجات المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

كما ذكرت المصرى اليوم تحت عنوان "تشغيل مجمع جديد لإنتاج البنزين فى أسيوط".."المال: استثمار بقيمة 450 مليون دوالر لتأمين إمدادات الوقود للسوق" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تفقد سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط التى تضم شركات (أسيوط لتكرير البترول، أنابيب البترول، بتروجاس، التعاون للبترول، السهام، الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، والنيل للبترول).

وأكد أن أعمال وجهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها لا تتوقف انطلاقاً من دورها الحيوى وأهميتها فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر وما يتوافر بها من إمكانيات يستغلها قطاع البترول جيداً فى تعظيم القيمة المضافة للمنطقة.

وأوضح الملا، خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبى للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، أن المجمع الجديد باستثماراته البالغة 450 مليون دولار وإنتاجه البالغ حوالى 800 ألف طن بنزين سنوياً يمثل إضافة قوية ونجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر ، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.

من جانبها، ذكرت "الشروق" تحت عنوان "فريال تحقق الذهبية لمصر فى الكاراتيه والجندى يفوز بفضية الخماسى.. وأداء قوى لمنتخب كرة اليد" أن بعثة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" حققت أكبر حصيلة مصرية فى تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد بالفوز بست ميداليات، بعدما فازت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، وفازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2 - 0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3 - 3 بعد فوزها فى المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4 - 0 وخسارة من حميدة عباسلى لاعبة إيران فى المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائى أصحاب المركزين الأول والثانى، كما تغلبت على لاعبة كازاخستان 5/3 فى قبل النهائى.