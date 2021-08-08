نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى ونصائح بتجنب محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند منطقة ميت نما قى الاتجاه القادم من مترو شبرا الخيمة والمتجة لميدان المؤسسة.

كما أوضح أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بالطرق الدائرية منها أعلى منطقة الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه لمنزل الأتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أمام محطة مترو الجامعة فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل والمتجه إلى الدقى، كذلك الأمر أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى ومتجه لمدينة نصر، كذلك الأمر أعلى كوبرى الحلمية فى الطريق القادم من المطرية ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة.