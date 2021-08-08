شادي محمد:شريف لاعب مزعج..وأتوقع رحيل أجايي وبواليا

/644377/شادي-محمدشريف-لاعب-مزعجوأتوقع-رحيل-أجايي-وبواليا

شاد شادي محمد، نجم الأهلى السابق، بمستوى محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن السبب فى ذلك هو الثقة التى منحها له الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شادي محمد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "موسيماني يقوم بتدوير اللاعبين بشكل جيد خلال المباريات ودكة البدلاء قوية للغاية وهذه أفضلية لفريق الأهلى وتمنحه قوة خلال المباريات المتبقية فى الدوري".

وتابع: "محمد شريف لاعب مزعج بسبب تحركاته الكثيرة مثلما كان يلعب عماد متعب، إلى جانب نجاحه فى تسجيل الأهداف”.

وأضاف: " الأهلي يستطيع فعل شئ ايجابي في كاس العالم للأندية ولذلك يجب التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، وأتوقع رحيل أجايي وبواليا".

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".