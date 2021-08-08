/644376/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-برشلونة-ويوفنتوس-قبل-موقعة-الليلة

ينتظر عشاق كرة القدم، مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، بملعب يوهان كرويف، للمنافسة على لقب بطولة كأس خوان جامبر استعداداً للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يطمح فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره برشلونة،خاصة بعدما تلقى هزيمة ساحقة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز أمام اليوفي، بعدما هُزم أمام قادش بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الجانب الأخر ضمن فريقي برشلونة ويوفنتوس التأهل رسمياً إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وجاء تاريخ مواجهات فريقي يوفنتوس وبرشلونة بالتعادل بين الفريقين ، حيث التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة، حقق كلاً منهما 5 انتصارات، بينما حسم التعادل 4 لقاءات.

وسجل برشلونة 17 هدفاً، فيما سجل يوفنتوس 14 هدفاً، ويعد اللاعب ليونيل ميسي هو هداف المواجهات بين الفريقين بثلاثة أهداف، يليه باولو ديبالا بهدفين.

وأكبر نتيجة في المباريات التي جمعت الفريقين، هي فوز يوفنتوس بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016ـ2017، بينما حقق برشلونة نفس النتيجة في دور المجموعات في موسم (2017ـ2018).

ويذكر أن فريق يوفنتوس يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة صدارة المجموعة ، برصيد 15 نقطة، ويحتل فريق دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.

رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب للتجديد لصفوف النادي الكتالوني ، يأتي هذا رغم نفي وكيل اللاعب تلك الأنباء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وانفردت صحيفة الماركا الإسبانية بمصير ميسي عن برشلونة، حيث أكدت على رحيل الأرجنتيني قبل الإعلان الرسمي من الفريق الكتالوني، حيث كتبت: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير في الساعات الأخيرة بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.