/644374/إنجاز-تاريخي-العداء-الكيني-إليود-كيبشوج-يتوج-بالذهبية-للمرة-الثانية-في-الأولمبياد

حقق العداء الكيني إليود كيبشوج إنجازا تاريخيا في في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أصبح ثالث عداء في التاريخ يتوج بالميدالية الذهبية في دورتيين أولمبيتين متتاليتين، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تتويج إليود كيبشوج بالميدالية الذهبية في تلك النسخة من الأولمبياد والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو:

إنجاز تاريخي

نجح العداء الكيني إليود كيبشوج، بالفوز بالميدالية الذهبية في مارثون أولمبياد طوكيو 2020، وكان إليو قد حقق الميدالية الذهبية في مارثون أولمبياد ري دي جانيرو 2016، ليصبح ثالث عداء في التاريخ يحقق ذهبيتين في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

وأنهى إليود كيبشوك الماراثون في ساعتين وثماني دقايق و38 ثانية، ليتفوق كيبشوج بفارق 80 ثانية أمام الهولندي عبدي ناجيي، الذي أحرز الميدالية الفضية، ويعد هذا أكبر فارق بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني في الماراثون بالدورات الأولمبية منذ عام 1972 .

واحتل المركز الثالث البلجيكي بشير عبدي ثانيتين خلف الهولندي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب