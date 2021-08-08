/644372/مسحة-طبية-جديدة-لـ-بدر-بانون-مدافع-الأهلي-خلال-ساعات-تفاصيل

يجري المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالته ومعرفة موقفه من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، حال تعافيه من كورونا الذى تعرض له مؤخرا والتأكد من تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب بدر بانون عن مباراتي فريقه الماضيتين ضد وادي دجلة وسيراميكا ضمن منافسات الدوري لظروف الإصابة بكورونا، ويمني الجهاز الفني للأهلي النفس أن يتعافى المدافع المغربي من الإصابة سريعا وألا تطول فترة غيابه عن المشاركة رفقة الفريق الأحمر، ويعود لتدعيم فريقه في هذه الفترة الحرجة من عمر المسابقة.

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

تصريحات سيد عبد الحفيظ

وأكمل: "الفار ألغى هدفين، وحالة الطرد صحيحة 100% الشوط الثاني كنا أكثر شراسة واستطعنا زيادة الأهداف وكل مباراة تقربنا من النهاية ويتبقى 6 مباريات، يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة بظروفها وأحداثها".

وبسؤاله هل شعر بالخوف من المباراة أن تزداد صعوبة بعد إلغاء الهدفين؟، أجاب: "كرة القدم لا تأمن لها، كل الأوقات يكون فيها خطورة".