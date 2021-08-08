موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس خوان جامبر.. والقنوات الناقلة

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ينتظر عشاق كرة القدم، مواجهة فريق برشلونة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، بملعب يوهان كرويف، للمنافسة على لقب بطولة كأس خوان جامبر استعداداً للموسم الجديد.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وبعد رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة فقدت المواجهة صراعاً من نوع خاص بين النجم الأرجنتيني أمام نظيره كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، غير أن هناك صداما آخر بين الثنائي البارسا والسيدة العجوز، بعد فوز الفريق الإيطالي على الإسباني بثلاثية نظيفة فى ديسمبر 2020 بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويطمح النادي الكتالوني فى الحصول على اللقب وذلك من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن لخوض منافسات الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

ونفس الحال، يرغب يوفنتوس فى الفوز بلقب البطولة أمام غريمه برشلونة ليضمن بداية مثالية وانطلاقة رائعة لموسم كروى جديد.

وجاءت قائمة برشلونة حسب اختيارات رونالد كومان والتي ستخوض المباراة أمام يوفنتوس، على النحو التالي: "شتيجين، ديست، بيكيه، اراخو، سيرجي روبيرتو، ريكي بويج ، جريزمان، بيانيتش، ديباي، ديمبيلي، برايثويت، نيتو، كوتينيو، لنجليه، أنسو فاتي، ألبا، أجويرو، سيرجيو، دي يونج، رويال، أومتيتي، بينيا".

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب للتجديد لصفوف النادي الكتالوني ، يأتي هذا رغم نفي وكيل اللاعب تلك الأنباء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وانفردت صحيفة الماركا الإسبانية بمصير ميسي عن برشلونة، حيث أكدت على رحيل الأرجنتيني قبل الإعلان الرسمي من الفريق الكتالوني، حيث كتبت: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير في الساعات الأخيرة بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.