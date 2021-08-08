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انت الان تتابع تفاصيل خبر وصلت 46 جنيه.. سعر الفراخ اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 ساسو وبيضاء وأمهات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ اليوم الأحد 8 أغسطس الجاري، وذلك بالنسبة إلى الفراخ الساسو والفراخ البيضاء، كما يشمل تقرير الأسعار التالي، سعر الكتكوت الأبيض شركات وقطعان، ولكن الملاحظ أن هناك حالة من الركود في البيع والشراء، نظراص لوجود لحوم حمراء كثيرة في الثلاجات، نتيجة ذبح الأضاحي في العيد الماضي عيد الأضحى الكريم.
سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن
سجل سعر الفراخ اليوم 8 أغسطس في بورصة الدواجن حالة من الإستقرار الملحوظ، لتسجل الفراخ البيضاء الآن سعر 24 جنيه، والتنفيذ على 22.5 جنيه، أما الفراخ الساسو فمتوسط سعرها اليوم 44 جنيه للكيلو.
وحول سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الكتاكيت اليوم الأحد 8 أغسطس فسجلت تأرجحاً في أغلب الشركات ما بين انخفاض وارتفاع، وذلك على النحو التالي:
- شركة العناني 8.5 جنيه.
- القاهرة للدواجن 7 جنيه.
- شركة الوادي 7.25 جنيه.
- نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه.
- الوطنية 7.75 جنيه.
- المراعي 5.5 جنيه.
- مكة المكرمة 6 جنيه.
- سيد زكريا 7.5 جنيه.
- رواد النيل 6 جنيه.
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أما سعر الكتكوت الساسو والكتكوت الأبيض قطعان فسجلت نحو 3.8 كأعلى سعر لها اليوم الأحد، و3.5 جنيه كأقل سعر لها اليوم.
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