بورصة الدواجن الأحد 8 أغسطس.. سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض شركات وقطعان

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 8 أغسطس، وسعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض في الشركات وكذلك القطعان، ومعهما أسعار الكتكوت الساسو، وذلك استمراراً للخدمات التي نقدمها في مصر فايف لمتابعينا الكرام.

بورصة الدواجن الأحد 8 أغسطس سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض

أولاً سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 8 أغسطس سعر 24 للكيلو.

أما أسعار الفراخ الساسو اليوم فسجلت متوسط سعر 44 جنيه، وأعلى سعر هو46 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

ثانياً سعر الكتكوت الأبيض شركات

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة العناني 8.5 جنيه، وفي القاهرة للدواجن 7 جنيه، وفي شركة الوطنية 7.75 جنيه، وفي المراعي 5.5، وفي شركة الوادي 7.25 جنيه،وفي مكة المكرمة 6 جنيه، وفي شركة رواد النيل 6 جنيه.

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ثالثاً أسعار الكتكوت الأبيض والساسو قطعان

أما أسعار الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الأحد فسجل أعلى سعر لها عند 3.7 جنيه، وأقل سعر 3.5 جنيه، والكتكوت الساسو أقل سعر عند 3.5 جنيه، وأعلى سعر عند 3.8 جنيه.

ويذكر أن أسعار بورصة الدواجن اليوم مستقرة إلى حد ما، وذلك منذ أيام عيدالأضحى الماضي وحتى اليوم.