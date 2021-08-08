- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس وأسعار الكتكوت الساسو والفراخ والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس الجاري حالة من التأرجح الواضح في الأسعار، وذلك استمراراً لحالة التذبذب في أسعار الكتاكيت خلال الأيام الماضية، ولكن بالرغم من هذه الحالة إلا أن أسعار منخفضة مقارنة بأيام وصل سعر الكتكوت بها إلى نحو 14 جنيه.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس
ونذكر متابعينا أن هذه الأسعار المذكورة هي أسعار الشركات أو البورصة، ويرتفع السعر عن هذه الأرقام المذكورة في المحلات.
وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات كالتالي
- شركة العناني 8.5 جنيه.
- القاهرة للدواجن 7 جنيه.
- شركة الوادي 7.25 جنيه.
- نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه.
- الوطنية 7.75 جنيه.
- المراعي 5.5 جنيه.
- مكة المكرمة 6 جنيه.
- سيد زكريا 7.5 جنيه.
- رواد النيل 6 جنيه.
أما سعر الكتكوت الابيض اليوم “قطعان”، فسجل أعلى سعر له 3.7 جنيه، وأقل سعر اليوم هو 3.5 جنيه، والكتكوت الساسو سجل أعلىة سعر له اليوم عند 3.8 جنيه، وأقل سعر هو 3.5 جنيه، وننوهع على أن هذه الأسعار تتغير بشكل يومي، ونحدثها على مدار الساعة.
اقرأ معنا:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس وأسعار الكتكوت الساسو والفراخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.