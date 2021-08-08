سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس وأسعار الكتكوت الساسو والفراخ

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس الجاري حالة من التأرجح الواضح في الأسعار، وذلك استمراراً لحالة التذبذب في أسعار الكتاكيت خلال الأيام الماضية، ولكن بالرغم من هذه الحالة إلا أن أسعار منخفضة مقارنة بأيام وصل سعر الكتكوت بها إلى نحو 14 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 8 أغسطس

ونذكر متابعينا أن هذه الأسعار المذكورة هي أسعار الشركات أو البورصة، ويرتفع السعر عن هذه الأرقام المذكورة في المحلات.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات كالتالي

شركة العناني 8.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 7 جنيه.

شركة الوادي 7.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 8.5 جنيه.

الوطنية 7.75 جنيه.

المراعي 5.5 جنيه.

مكة المكرمة 6 جنيه.

سيد زكريا 7.5 جنيه.

رواد النيل 6 جنيه.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم “قطعان”، فسجل أعلى سعر له 3.7 جنيه، وأقل سعر اليوم هو 3.5 جنيه، والكتكوت الساسو سجل أعلىة سعر له اليوم عند 3.8 جنيه، وأقل سعر هو 3.5 جنيه، وننوهع على أن هذه الأسعار تتغير بشكل يومي، ونحدثها على مدار الساعة.

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