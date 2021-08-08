السكة الحديد تعلن عن وظائف المهندسين

إعتباراً من الغد الإثنين الموافق 9/8/2021 وحتى 8/9/201 سيتم بدء تلقى الطلبات الخاصة بالإعلان رقم ( 1 ) بشأن تعيين مهندسين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة وتفاصيل الإعلان كالأتى :

وزارة النقل

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

إعلان رقم (1) لسنة2021

تعلن الهيئة عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين عدد (250) مهندس ثالث تخصصات [ميكانيكا – كهرباء – مدني] من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى [ الكترونيات والاتصالات الكهربية –حاسبات ونظم ] من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية

وفقا للشروط الآتية : -

1- أن يكون المتقدم حاصلا علي بكالوريوس الهندسة شعبة ( ميكانيكا – كهرباء –الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم – مدني) من احدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها

2- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين

3- إلا يقل السن عن 21سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى بداية الاعلان

4- أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية حسب لائحة الهيئة الطبية و الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام مع المؤسسات المتخصصة

5- الحصول على تقدير عام تراكمي لايقل عن جيد

6- أن يكون من المقيمين أقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية في بداية الإعلان

7- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت

8- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه أو عدم صحة المستندات عند مطابقة الأصل حتى بعد إعلان النتيجة

9- أن يتم توريد مبلغ ( 250 جنيها ) مائتان وخمسون جنيه بحوالة بريدية باسم (الهيئة القومية لسكك حديد مصر ) تحت رقم (40401001 ) مقابل رسوم تلقى الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم

10- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها في الهيئة

11- في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في اجراءات تعيينه ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أولم يلتزم العمل بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك

فمن تتوافر فيه الشروط الموضحة بعالية ويرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصي خلال المدة 9/ 8/2021 حتى 8/9/2021 لمدة ثلاثون يوما (ماعدا أيام الجمع)علي النحو التالي : -

 بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة – أن يكون من المقيمين في محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) تخصصات ( ميكانيكا – كهرباء –الكترونيات والاتصالات الكهربية – مدني– حاسبات ونظم ) 0

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة )

 بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – أن يكون من المقيمين في محافظات ( الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء –الكترونيات والاتصالات الكهربية –حاسبات ونظم – مدني)

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا .

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - أن يكون من المقيمين في محافظات ( الإسكندرية – البحيرة – مطروح ) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء –الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم – مدني)

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية .

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - أن يكون من المقيمين في محافظات ( الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء –الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم – مدني)

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق .

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطي - أن يكون من المقيمين في محافظات ( أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – بني سويف – الفيوم –الوادي الجديد) تخصصات (ميكانيكا – كهرباء–الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم – مدني)

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطي بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط

 بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية أن يكون من المقيمين في محافظات ( أسوان - الأقصر - البحر الأحمر) تخصصات (ميكانيكا –الكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم – مدني)

باسم السيد الأستاذ / مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان

يرفق في ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية :

1. المؤهل الدراسي

2. شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديثة

3. بطاقة الرقم القومي سارية

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت

5. شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة ( عام 2021 )

6. كأرنية نقابة المهندسين حديث ( عام 2021 )

7. عدد (4 ) صور شخصية 4× 6

8. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد

9. أصل الحوالة البريدية

10. رقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس اب

الاختبارات :

المكان : ستتم بداية الاختبارات "مرحلة أولي"بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات 13 شارع صلاح سالم – مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات

ارقام الجلوس والمواعيد : يتم من خلال الاتي :

- مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة-15-25/9 /2021

- سيتم الاعلان عن ذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الالكتروني http:jobs.gov.egخلال نفس الفترة

- الاعلان على الجرائد الرسمية خلال نفس الفترة

- إرسال رسالة عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم