موعد مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش..و القنوات الناقلة

/644370/موعد-مباراة-بيراميدز-أمام-طلائع-الجيشو-القنوات-الناقلة

يسعى بيراميدز إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من هذا اللقاء وذلك من أجل ضمان تواجده في المربع الذهبي حتى يشارك بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد، لذلك يستعد بكل قوة وتركيز لهذه المباراة، ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بيراميدز يواجه طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الأسبوع الـ29 من عمر المسابقة المحلية.

وفي الناحية الأخرى يتطلع طلائع الجيش لاستكمال طريقه في المنافسة والتقدم أكثر في جدول الترتيب حتى يضمن التواجد بمركز قوي يدعم تواجده في المسابقات الكبرى، ويأتي طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الاهلى الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الافريقى.

في المقابل طالب اليوناني جونيس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالتخلص من نغمة التعادلات التي تطاردهم في المباريات الأخيرة لتصحيح مسار الفريق وانهاء المسابقة بالمربع الذهبى، وتأكد غياب الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيس كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس.

وأستمر غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيس بسبب ارتباط اللاعب بمواجهات المنتخب الأولمبي وفضل المدير الفني منح اللاعب مزيد من الراحة.