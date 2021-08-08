مواعيد مباريات اليوم الاحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة برشلونة ضد يوفنتوس فى كأس خوان جامبر، فضلا عن مواجهات ودية فى مقدمتها توتنهام ضد آرسنال وليفربول ضد أتلتيك بيلباو وريال مدريد ضد ميلان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات كأس جوهان جامبر

تقام مباراة برشلونة أمام يوفنتوس الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام مباراة رين أمام لانس الساعة الواحدة ظهرا

تقام بوردو أمام كليرمون الساعة الثالثة عصرا

تقام نيس أمام ستاد ريمس الساعة الثالثة عصرا

تقام سانت إيتيان أمام لوريان الساعة الثالثة عصرا

تقام ستراسبورج أمام أنجيه الساعة الثالثة عصرا

تقام مباراة ميتز أمام فريق ليل الساعة الخامسة مساء

تقام مباراة مونبلييه أمام فريق مارسيليا الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات ودية

تقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام آرسنال الساعة الثالثة عصرا

تقام مباراة ليفربول أمام فريق أتلتيك بيلباو الساعة الخامسة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

تقام مباراة ريال مدريد أمام فريق ميلان في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة أمام فريق البنك الأهلي الساعة السابعة مساء على قناة 2 on time sport

أسوان أمام فريق الانتاج الحربي الساعة السابعة مساء على قناة 1 on time sport

المصري البورسعيدي أمام فريق المقاولون العرب الساعة التاسعة مساء على قناة 1 on time sport

طلائع الجيش أمام فريق بيراميدز الساعة التاسعة مساء على قناة 2 on time sport.

حقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.