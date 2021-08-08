/644368/طوكيو-2020-سيدات-أمريكا-يحصدن-ذهبية-كرة-السلة

تمكنت سيدات الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأحد، من حصد ميدالية ذهبية جديدة في كرة السلة عقب فوزهن على اليابانيات 90-75، يشار إلى أن المنتخب الفرنسي قد حسم الميدالية البرونزية أمام صربيا 91-76.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبات المنتخب الأمريكي لحسم الأمور، واقتناص الذهب في اليوم الختامي لأولمبياد طوكيو 2021.

وبذلك تهيمن سيدات أمريكا على ذهب المنافسات في دورات الألعاب الأولمبية، منذ نسخة أتالانتا عام 1996 مرورا بكل من سيدني 2000 وأثينا 2004 بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وصولا إلى طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب