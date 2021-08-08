طوكيو 2020 ..ابتسام زايد تنهي منافسات الدراجات في المركز 18

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أنهت المصرية ابتسام زايد، مشاركتها فى منافسات الدراجات داخل المضمار، ولم تستكمل السباق الأخير، لتحتل المركز الثامن عشر بعد 4 جولات من السباق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبانتهاء منافسات ابتسام زايد، تكون انتهت رسميا مشاركة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الحصول على 6 ميداليات متنوعة "ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية".

وأنهت ابتسام زايد، المرحلة الثالثة من منافسات سباق الدراجات، في المركز الثالث برصيد 30 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أنهت المصرية ابتسام زايد، المرحلة الثالثة من منافسات سباق الدراجات، في المركز الثالث برصيد 30 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واحتلت ابتسام زايد، المركز الثامن عشر بعد انتهاء المرحلة الثانية من منافسات سباق الدراجات من أصل 21 متسابقة.

وفقدت ابتسام زايد فرصة استكمال منافسات سباق الدراجات في أول مرحلة، بسبب سقوطها من على الدراجة بعد حادث تصادم أمامها، حيث سقطت المتسابقة الإيطالية من على الدراجة، بعدما فقدت السيطرة لتتسبب في سقوط العديد من اللاعبات، وكانت من بينهن اللاعبة ابتسام زايد والتي حاولت أن تتفادى اللاعبة إلا أنه مرت من فوقها لتفقد السيطرة وتسقط هي الأخرى، ولا تستكمل السباق لتودع البطولة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.