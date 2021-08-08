نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” طريقة التقديم على وظائف السكة الحديد 2021 للجنسين الشروط والمواعيد والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا لكل ما يهم المواطن داخل مصر، وجد عملية بحث مكثفة خلال الساعات الماضية عن وظائف السكة الحديد 2021 الجديدة، والتي أعلنت عنها وزارة النقل المصرية يبحث الشباب عن شروط التقدم لتلك الوظائف، وعن التخصصات المطلوبة للوظائف وموعد فتح التسجيل بالوظائف المعلن عنها، وكانت السكة الحديد قد أعلنت عن حاجتها لشغل 200 وظيفة هندسية و 1500 وظيفة فنية لبعض التخصصات، في ظل عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي تجريها الدولة على هذا المرفق الحيوي لكي يقدم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة، كما وعد السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري في بداية توليه الحكم.

موعد التقديم على وظائف السكة الحديد 2021

كما جاء في إعلان وزارة النقل المصرية يبدأ التقديم على الوظائف الشاغرة، بداية من غداً الإثنين 2021/08/09 ويستمر حتى يوم 2021/09/08 الشهر القادم، وفيما يلي ألية التقديم.

طريقة التقديم في الوظائف

وضح الإعلان أن الشباب من المنطبق عليهم شروط التقديم في الوظائف والتي سنقدمها لاحقاً في المقال، عليهم تقديم طلباتهم إلي مدير عام شئون العاملين بالمنطقة التي تكون بها الوظيفة، كما جاء في الإعلان بمقر الهيئة مع أخذ الاحتياطات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا.

التخصصات المطلوبة في الوظائف الهندسية والفنية

بكالوريوس الهندسة تخصص “ميكانيكا، كهرباء، مدني، حسابات ونظم” هذه التخصصات مقصورة على الذكور.

بكالوريوس هندسة تخصص ” الإلكترونيات، الاتصالات الكهربائية، الحسابات والنظم” التقديم للذكور والإناث.

دبلوم المعهد الفني الصناعي، دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 5/3 سنوات، دبلوم التلمذة الصناعية، معهد تكنولوجيا السكة الحديد، المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص”.

ما هي مسميات وظائف السكة الحديد 2021 الجديدة

250 مهندس للعمل في التخصصات الهندسية، و1500 وظيفة فنية لحملة الدبلومات تحت مسمى، ” كهربائي، فني أشارة، ميكانيكي، براد، فني مناورة، خفير مزلقان، فني صيانة وتجديدات سكة، فني حركة بلوك، لحام، كمسري، صراف تذاكر”.

أماكن أختبارات الوظائف الشاغرة بالهيئة

تعقد الاختبارات التفضيلية التي وضعت لها الهيئة ضوابط وشروط محددة بين المتقدمين، بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات 13 شارع صلاح سالم بمدينة نصر بالقاهرة.

شروط التقديم في الوظائف للمهندسين

الحصول على شهادة بكالوريوس الهندسة في التخصصات السابق ذكرها. يشترط أن يكون المتقدم عضو بنقابة المهندسين وأن لا يقل نسبة النجاح في البكالوريوس عن جيد 65%., لا يقل السن عند التقدم للوظيفة عن 18 عام ولا يزيد عن 30 عام. سداد حوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 250 جنيه.

شروط التقديم في الوظائف الفنية للدبلومات