لجنة إيراد النهر تناقش إجراءات إدارة فترة أقصى الإحتياجات والتعامل مع الأمطار...

- متابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها حالياً

- تزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وإطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجري النهر

- التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى ، ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول .. تم عقد الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة ، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حالياً.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة فترة أقصى الإحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة ، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى ولكافة احتياجات المنتفعين ، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة .. فقد تبين تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل ، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وأنه تم إطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.