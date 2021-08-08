طقس اليوم : انخفاض طفيف فى درجات الحرارة .. وعظمى القاهرة 40

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد تميل درجات الحرارة فيه نحو الانخفاض الطفيف على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية، ويكون الطقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، والطقس معتدل فى آخر الليل على شمال الجمهورية ، مائل للحرارة على وسط وجنوب الجمهورية.





كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية بالإضافة إلى منطقة البحر الأحمر إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء. وتسود أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية ، كما تظهر تشكيلات من السحب الركامية على جنوب الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار رعدية على أجزاء من منطقة حلايب وشلاتين بالإضافة إلى مناطق من جنوب الصعيد. وبالنسبة لحركة الرياح تهب على شمال ووسط الجمهورية رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة ، يصحبها هبات نشطة أحيانا على شمال الجمهورية خلال نهاية النهار وبداية المساء. و على جنوب الجمهورية جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة ، يصحبها هبات نشطة إلى قوية مثيرة للرمال والأتربة على المناطق التى تقع تحت تأثير السحب الرعدية كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق الشمالية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 40/26 الإسكندرية 26/ 33 مرسى مطروح 32/25 السلوم 32/24 دمياط 34/27 بورسعيد 33/27 العريش 34/26 الزقازيق 41/25 طنطا 40/25 شبين الكوم 40/25 بنها 40/25 المنصورة 39/25 كفر الشيخ 39/25 دمنهور 37/24 المحلة الكبرى 40/25 العاشر من رمضان 40/26 الإسماعيلية 40/26 السويس 38/28 الفيوم 41/24 بنى سويف 41/25 المنيا 41/25 أسيوط 44/28 سوهاج 44/29 قنا 46/31 الأقصر 45/31 أسوان 45/32 رأس سدر 39/27 شرم الشيخ 36/31 سانت كاترين 32/21 الغردقة 36/31 مرسى علم 38/31 شلاتين 43/33 أبورماد 40/34 حلايب 40/33 رأس حدربة 41/34

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