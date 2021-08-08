الأنبا توما حبيب يستقبل عددا من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، بدار المطرانية، 4 من أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج النائب عبد الحكيم العش، النائب مصطفى قدرى الشريف، النائب مدحت المدنى، برفقة النائبة الدكتور رشا إسحق.





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