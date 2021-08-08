/644366/البريد-المصري--مشكلة-في-استخراج-شهادة-ميلاد-تواجه-عميل

البريد المصري اشتكى عميل من تعثره في استخراج شهادة ميلاد مميكنة من البريد المصري حيث أن هناك عدم سرعة في الاجراءات، ولكن صفحة البريد المصري على فيسبوك أعلنت عن خدمتهم الجديدة وهي استخراج شاهدة ميلاد مميكنة للمواليد الجديد .

دوت الخليج خدمة عملاء البريد المصري خدمة عملاء البريد المصري ١٦٧٨٩ موقع البريد المصري www.egyptpost.org البريد المصري مع البريد المصري لن تشغل بالك الأن في مشاوير الذهاب لتسجيل مولودك الجديد، حيث أنه من خلال خدمة البريد المصري تستطيع الان استخراج شهادة ميلاد مميكنة من أقرب مكتب بريد .

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