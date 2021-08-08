/644365/اورنج--أسعار-خدمة-Home-4G-غالية-العملاء-غاضبون

اورنج اشتكى عملاء شركة اورنج في مصر من غلو أسعار خدمة هوم 4G من اورنج حيث أن البعض رآى أن الخدمة لا تستحق هذا الثمن من اورنج في الراوتر المنزلي والهوائي .

دوت الخليج

اورنج اسعار الباقات الأساسية راوتر الـ Home 4G

باقة Home 4G 120 تعطي40 جيجا (20 جيجا ص و 20 جيجا م) مقابل 120 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه باقة Home 4G 170 بتدي 70 جيجا (35 جيجا ص و 35 جيجا م) مقابل 170 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه باقة Home 4G 250 بتدي 140 جيجا (70 جيجا ص و 70 جيجا م) مقابل 250 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 60 جنيه باقة Home 4G 400 بتدي 240 جيجا (120 جيجا ص و 120 جيجا م) مقابل 400 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 80 جنيه باقة Home 4G 500 بتدي 350 جيجا (175 جيجا ص و 175 جيجا م) مقابل 500 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 200 جنيه

اورنج أسعار راوتر الـ Home 4G

يوفر اورنج سرعات عالية تصل إلى 300 ميجا وتصل 64 جهاز في نفس الوقت دا غير مدي الـ WIFI العالي جدا ويتيح استخدام الخدمة في اي مكان داخل المنزل بنفس الجودة على مسافات بعيده عن الراوتر. والراوتر سعره 1,399 جنيه.