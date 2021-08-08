/644364/بنك-القاهرة--أزمة-المحفظة-الالكترونية-تغضب-العملاء

بنك القاهرة واجهت عملائه مشكلة في محفظة بنك القاهرة الالكترونية وذلك في معرفة تفاصيلها عن طريق خدمة عملاء بنك القاهرة حيث أن خدمة العملاء لا يردون بشكل جيد .

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بنك القاهرة رسوم المحفظة

لكن رسوم إنشاء رقم *VCN (للشراء على الإنترنت) لم يتم اعفاءها حيث يكون مصاريف اصدار الكارت هي : 10 جنيه.

بنك القاهرة المحفظة الالكترونية رسوم الاشتراك بها

طبقا لتعليمات تفاصيل محفظة بنك القاهرة الالكترونية ورسوم الاشتراك بها البنك المركزي تم استمرار اعفاء كافه العمولات ورسوم التحويلات والاشتراك ف المحافظ الالكترونيه ليصبح مجانا حتى نهايه العام الحالي بتاريخ 31-12-2021 .