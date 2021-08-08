/644363/البنك-الاهلي-المصري--تعثر-في-الاشتراك-بخدمة-تطبيق-البنك-الأهلي-نت

البنك الاهلي المصري تعثر عملاء البنك الاهلي المصري في الاشتراك في تطبيق البنك الأهلي نت بسبب أن الخطوات غير واضحة مما جعل العملاء يلجأون لخدمة العملاء .

دوت الخليج

البنك الاهلي المصري خدمات تطبيق البنك الأهلي نت

شراء شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية - ربط الودائع لأجل. استرداد شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية - كسر الودائع لأجل. تحويل الاموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك. التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه (بالعملة المحلية) باستخدام جهاز رموز الأمان. إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة آلياً. سداد مستحقات بطاقات الائتمان. مراجعة فورية لكافة انواع الحسابات /شهادات الاستثمار /الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان. الاطلاع على كشف حساب مفصل لبطاقات الائتمان. خدمات (المدفوعات) فوري. تفعيل وإيقاف وإعادة ضبط جهاز رموز الأمان. تفعيل وإيقاف وطلب رقم سري جديد لبطاقات المرتبات. تفعيل وإيقاف واصدار بدل فاقد وطلب رقم سري جديدNew PIN لبطاقات الائتمان. إعادة تصفير عدد المحاولات الغير صحيحة للرقم السري Reset PIN Counter لبطاقات المرتبات والائتمان. التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية. التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

البنك الاهلي المصري خدمة تطبيق البنك الأهلي نت

برجاء تحميل تطبيق الهاتف المحمول وتسجيل الدخول لـ "NBE Mobile" باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بخدمة "الأهلي نت". في حالة اعادة تعيين كلمة المرور Password Reset، برجاء تسجيل الدخول أولا عن طريق خدمة الأهلي نت قبل تسجيل الدخول إلى NBE Mobile.