/644362/البنك-العربي-الافريقي--العملاء-الموقع-لا-يعمل-ونحتاج-لمعرفة-شهادات-الاميرالد

البنك العربي الافريقي اشتكى العملاء من عطل في موقع البنك العربي الافريقي حيث كان هناك عميل يحتاج لأن يبحث عن شهادات الأميرالد من البنك العربي الافريقي .

دوت الخليج تفاصيل شهادات الاميرالد البنك العربي الافريقي شهادات الاميرالد هي شهادات متعددة ذات فترات مختلفة بالمدد التالية فقط 3,5,7,10 سنوات والحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5000 جنية ومضاعفتها بدون حد اقصى في البنك العربي الافريقي. البنك العربي الافريقي مميزات شهادات الاميرالد تتميز شهادات الاميرالد من البنك العربى الأفريقى الدولى بالتنوع في نظام الفوائد الا وهي: فائدة ثابتة وهي يتم ربط الشهادة على سعر فائدة محدد لا يتغير طوال فترة الشهادة فائدة متراكمة ويتم صرف الفوائد في نهاية مدة الشهادة وتكون النسبة محددة من بداية ربط الشهادة فائدة متغيرة وتكون مدة الشهادات ثلاث سنوات أو خمس سنوات فقط تتغير نسبة الفوائد وفقا لتغير سعر الإقراض والخصم الذي يحدده البنك المركزي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك العربي الافريقي .. العملاء: الموقع لا يعمل ونحتاج لمعرفة شهادات الاميرالد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.